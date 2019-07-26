رئيس بعثة حج تركيا يشيد بتطور مكة والمدينة والحرمين الشريفين

مكة المرمة - وكالات - الوئام

أبدى رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزل إعجابه بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، فضلاً عن تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.

وأشاد أوزل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بما تشهده المملكة العربية السعودية من ازدهار وتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ مثمنًا التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة لتسخير الطاقات البشرية والإمكانات المادية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأعرب أوزل عن تقديره وشكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على جهودها المباركة وأعمالها الجليلة التي لا توصف تجاه حجاج بيت الله العتيق، معتبرا تلك الجهود قراءة واضحة على ما يحظى به الحجاج من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب هذه البلاد المباركة والخيرة.

وقال إن جهود وأعمال وزارة الحج والعمرة، والجهات المعنية، تجاه ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج هذا العام 1440ه،ـ لهو خير دليل على الحس الوطني لديهم وشعورهم العميق بعظم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا أن التسهيلات والترتيبات التي حظي بها هو وأفراد حجاج البعثة بدأت منذ أن لمسوا أرض مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مروراً بمراحل القدوم والنقل والاستقبال والسكن، وهي ترتيبات مدروسة بشكل جيد شملت جميع الفئات العمرية من الحجاج في البعثة، الأمر الذي يعكس مدى الجهود التي سبق إعدادها ومدى التخطيط والتنسيق المعد مسبقا،ً مما أثار إعجاب الحجاج واستحسانهم.