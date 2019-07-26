عودة انقطاع التيار لمرابي جازان.. و”الكهرباء” لا تستجيب للأهالي

جازان- اسماعيل الحكمي

اشتكى عدد من أهالي قرية المرابي التابعة لمركز الحكامية في منطقة جازان والقرى التابعة لها، من انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، منذ 7 أيام، حيث وصلت مدة الانقطاعات إلى الساعات يوميًا مع تذبذها بتيار عالي ومنخفض، ما أدى إلى احتراق بعض الأجهزة الكهربائية، وتلف بعض الأطعمة والأدوية التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة بالثلاجات.

وتحدث الأهالي لـ “الوئام”، موجهين رسالتهم لمسؤولي شركة الكهرباء: “تكالب علينا تعب حرارة الجو والغبار وانقطاعات الكهرباء، منذ سنين طويلة ومشكلة الانقطاعات مستمرة معنا، فلا يكاد يحدث أي متغير جوي إلا وتنقطع الكهرباء منذ ساعات طويلة، ونحن ومنذ أيام وتنقطع الكهرباء يوميًا بالساعات”.

وأضافوا: “تأتي شركة الكهرباء بعد بلاغات وساعات من الانتظار وتصلح الخلل كـ”وضع مسكن” ثم ما يلبث إلا أن يعود الخلل باليوم التالي ويتكرر وضعنا مع معاناة مريرة مع الكهرباء، وانقطاعات مع هذه الأجواء الحارة، وقمنا بعدد من البلاغات دون استجابة من شركة الكهرباء”.

واختتم الأهالي: “طفح الكيل من شركة الكهرباء، التي منذ سنوات طويلة لم تحل مشكلة الانقطاعات المتكررة، ونوجه مناشدتنا لقيادتنا الحكيمة بالنظر في معاناتنا من سوء الخدمات بالقرية”.