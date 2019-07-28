«العقاري»: إيداع الدعم للمستفيدين قبل نزول الرواتب

جدة - متابعات - الوئام

أطلق صندوق التنمية العقاري، مؤخرا، المرحلة التجريبية لإيداع الدعم للمستفيدين من الصندوق، قبل نزول الراتب واستقطاع قسط القرض العقاري.

وأوضح الصندوق أن هذه المبادرة لا تزال في الفترة التجريبية، وأنها قد لا تشمل جميع المستفيدين، مؤكدا أنه مستمر في إيداع الدعم بعد سحب القسط خلال يومي عمل، لمن لم يصلهم الدعم قبل سحب القسط.

وسجل الإقبال على صندوق التنمية العقاري ارتفاعاً ملحوظاً، وتجاوز إجمالي عقود التمويل المدعومة عن طريق الوزارة والصندوق نسبة 84% من عقود التمويل العقاري التي قدمتها البنوك والجهات التمويلية.

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن قطاع التمويل العقاري شهد ارتفاعاً تصاعدياً منذ الربع الرابع من العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول من العام الحالي، الذي تم خلاله توقيع أكثر من 28 ألف عقد دعم سكني لمستفيدي الوزارة، ليصل إجمالي العقود التي تم توقيعها منذ إطلاق برنامج القرض العقاري المدعوم إلى 84 ألف عقد.

وقال العمودي إن التمويل العقاري سجل معدلات قياسية في تاريخ البنوك والقطاع العقاري، ليبلغ وفقاً للإحصاءات الرسمية، لتعادل العقود الموقعة في آخر شهرين، نحو كافة العقود المقدمة خلال الصنف الأول من العام الماضي كاملاً، مشدداً على أن معدل الإقراض من البنوك والمؤسسات التمويلية في الأعوام الماضية يقارب 2000 قرض عقاري شهرياً، وأصبح حاليا 10 الآف قرض شهرياً، ويستهدف الصندوق الوصول لـ 15 ألف قرض عقاري شهرياً قبل نهاية العام الحالي.