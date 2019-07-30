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عاجل .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في نيوم

عاجل .. مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في نيوم
weam.co/603407
الوئام-واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في نيوم بمنطقة تبوك.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن التقرير الاقتصادي الربعي للمملكة العربية السعودية، والذي تضمن تحليلاً لمؤشرات الاقتصاد الوطني، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الإنتاجية في نمو الناتج المحلي، وأبرز محركات النمو الاقتصادي واتجاهات الاقتصاد الدولي.
كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي اشتمل تفصيلاً شاملاً للأداء الكلي للبرامج، واستعراض حالة التمويل والإنفاق، إضافة إلى التحديات المحتملة التي قد تواجه مراحل الإنجاز وإجراءات الحد منها.
وناقش المجلس العرض المقدم من لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي في شأن ميزان المدفوعات والمستهدفات الرئيسة.

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