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بعد اجتماع للحكومة اليوم

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار إذا كانت السعودية مستعدة

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار إذا كانت السعودية مستعدة
weam.co/603525
طهران - وكالات - الوئام

قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية إذا كانت المملكة نستعدة أيضا لذلك.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ظريف القول، بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء: “إذا كانت السعودية على استعداد للحوار، فإننا مستعدون دوما للحوار مع دول الجوار”.

وأضاف: “باب الحوار مع دول الجوار مفتوح، وإيران لم ولن تغلقه مطلقا”.

وغداة اجتماع بين قائدي قوات حرس الحدود من كل من إيران والإمارات في طهران أمس، قال ظريف: “الإمارات دولة جارة، كما السعودية والبحرين… وقد أكدنا دائما على أننا مهتمون بعلاقات حسن الجوار”.

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