هولندا تُفعّل رسمياً حظر ارتداء النقاب

امستردام- الوئام:

دخل حظر النقاب (البرقع) في هولندا حيز التنفيذ بعد نحو 14 عاما من النقاش.وبالتالي لم يعد ارتداء النقاب مسموحا به في المؤسسات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب الحكومية أو في الحافلات والقطارات بدءا من اليوم الخميس.

وحثت وزارة الداخلية المؤسسات المحلية والهيئات ذات الصلة على تطبيق الحظر.

وأصبح من حق مسؤولي الأمن الآن مطالبة المنتقبات بالكشف عن وجوههن. وإذا رفضن، يمكن منعهن من دخول المباني العامة أو مواجهة غرامات بما لا يقل عن 150 يورو (167 دولارا).

كما ينطبق الحظر أيضا على أغطية الوجه الأخرى مثل الخوذات التي تغطي كامل الوجه أو الأقنعة.

يشار إلى أن فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر النقاب عام 2011، وحذت عدة دول حذوها بعد ذلك.

وفي هولندا، هناك حوالى 150 امرأة ترتدي النقاب بشكل منتظم.