التعليقات: 0

ينقل عنوان IP الخاصة بالمستخدم

كيف تمنع زر «الإعجاب» في فيسبوك من تعقبك؟

كيف تمنع زر «الإعجاب» في فيسبوك من تعقبك؟
weam.co/603651
متابعات- الوئام:

حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية “EFF” الأمريكية من أن زر فيس بوك “Like” الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم كوسيلة للتتبع.

وأوضحت المؤسسة أن الزر ينقل عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيس بوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه. ويحدث هذا أيضاً حتى لو لم يكن المستخدم مشتركاً بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ولمواجهة التعقب تنصح المؤسسة بحظر زر “الإعجاب”، بواسطة امتداد المتصفح Privacy Badger المجاني، الذي يتوفر لكل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.

ولا يقوم الامتداد بحظر زر الإعجاب فحسب، ولكن أيضاً العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.

روابط ذات صلة

“العدل الأوروبية”: المواقع الإلكترونية مسؤولة عن مشاركة البيانات عبر زر “أعجبني”

“العدل الأوروبية”: المواقع الإلكترونية مسؤولة عن مشاركة البيانات عبر زر “أعجبني”

واتساب تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال

واتساب تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال

غرامة كبيرة على فيسبوك لانتهاكها الخصوصية

غرامة كبيرة على فيسبوك لانتهاكها الخصوصية

بعد “هوجة التريند”.. خبراء يحذرون من تطبيق “الشيخوخة” الذكي

بعد “هوجة التريند”.. خبراء يحذرون من تطبيق “الشيخوخة” الذكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>