التعليقات: 0

تمتد حتى منطقة الباحة

هطول أمطار رعدية في الطائف وجازان وعسير

هطول أمطار رعدية في الطائف وجازان وعسير
weam.co/603754
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>