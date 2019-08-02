وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمساحة

الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن توفر وظائف شاغرة للعمل لديها. وبحسب التفاصيل المعلنة فإن الوظائف بالمسميات التالية:

خبير رسم خرائط بحرية (Expert Cartographer):

بكالوريوس او خبره مناسبة في مجال الوظيفة وخبرة عشر (10) سنوات في إنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية (PNC) والالكترونية (ENC) وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للمسح البحري (IHO).

الخبرة في إنتاج خرائط إدارة المناطق الساحلية (CZMC) والخبرة في اعمال ضبط وضمان جودة الخرائط البحرية.

الخبرة في الإدارة والاشراف والتدريب على أعمال إنتاج الخرائط البحرية والخبرة في استخدام نظم معلومات مصادر الكمبيوتر المساعدة (CARIS) وبرامج وتطبيقات ضبط وضمان جودة إنتاج الخرائط البحرية.

الخبرة في إعداد البيانات والمعلومات التي يتم الحصول من أعمال المسح البحري لغرض إنتاج الخرائط البحرية وتحليل الصور الجوية التي تقع على الساحل أو بالقرب من الساحل وتكون مهمه للملاحة البحرية.

خبير ضبط وضمان جودة رسم خرائط بحرية (Cartography QC/QA Expert):

بكالوريوس او خبره مناسبة في مجال الوظيفة وخبرة عشر (10) سنوات في إنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية (PNC) والالكترونية (ENC) وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للمسح البحري(IHO) والخبرة في إنتاج خرائط إدارة المناطق الساحلية (CZMC).

الخبرة في أعمال ضبط وضمان جودة الخرائط البحرية والخبرة في الإدارة والاشراف والتدريب على أعمال ضبط وضمان جودة إنتاج الخرائط البحرية.

الخبرة في استخدام نظم معلومات مصادر الكمبيوتر المساعدة (CARIS) و برامج وتطبيقات ضبط وضمان جودة إنتاج الخرائط البحرية والخبرة في إعداد البيانات والمعلومات التي يتم الحصول من أعمال المسح البحري لغرض إنتاج الخرائط البحرية والخبرة في تحليل الصور الجوية التي تقع على الساحل أو بالقرب من الساحل وتكون مهمه للملاحة البحرية.

خبير قاعدة بيانات مسح بحري (Hydrographic Data Base Expert):

بكالوريوس او خبره مناسبة في مجال الوظيفة وخبرة (10) سنوات في تشغيل وإعداد قواعد البيانات البحرية والخبرة في تصميم وتطوير قواعد البيانات البحرية وذلك يتضمن قواعد بيانات علوم البحار وبيانات أعمال المسح البحري.

الخبرة في تطوير إجراءات إنتاج الخرائط البحرية و ضبط وضمان الجودة وتطبيقها وتفعيلها في قواعد البيانات البحرية والخبرة في أعمال إنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية (PNC) والالكترونية (ENC) وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للمسح البحري(IHO) والخبرة في استخدام نظم معلومات مصادر الكمبيوتر المساعدة (CARIS) و برامج وتطبيقات ضبط وضمان جودة إنتاج الخرائط البحرية.

مستشار علوم بحار (Oceanographic Consultant):

دكتوراه مع خبره مناسبة في مجال الوظيفة وخبرة عشر (10) سنوات في تحليل ونموذجة البيانات البحرية والخبرة في إعداد الاصدارات الملاحية وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للمسح البحري(IHO).

الخبرة في إعداد جداول المراجع الراسية وجدول المد والجزر وجداول التيارات المدية لغرض إنتاج الخرائط البحرية والخبرة في تشغيل وصيانة وتنصيب أجهزة جمع البيانات البحرية.

الخبرة في الإدارة والاشراف والتدريب على أعمال تحليل و نمذجة البيانات البحرية والخبرة في أعداد الدراسات والابحاث العلمية البحرية والتقرير الفنية.

وللتقدم ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات إلى البريد الإلكتروني: jobs@gcs.gov.sa

وذلك خلال 10 أيام من تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ .