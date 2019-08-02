سعوديات يشدن بقرارات تعديل نظام وثائق السفر

الرياض - وكالات - الوئام

أشادت عضوات في مجلس الشورى السعودي بقرارات تعديل نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، والتي أتاحت للمرأة الحصول على جواز السفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وقالت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة لبنى الأنصاري، في تصريحات صحفية، إن القرار “رهان كبير على وعي المرأة لتثبت أحقيتها له منذ زمن، وحان لها الوقت أن تكون شريكة في التنمية ومحركاً رئيسياً لها دون تمييز جنسي يمنعها من المشاركة في بناء الوطن”.

وأضافت الأنصاري أن القرار وغيره من القرارات التاريخية كقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، دليل على أنها تعيش في عصر ذهبي وتجاوزها لعراقيل وحقوق لم تكن متاحة لمن سبقنها، فعليها أن تؤكد اليوم أن المرأة السعودية قادرة على تحمل مسؤولية نفسها ووطنها وأسرتها أمام العالم.

من جهتها، لفتت عضو مجلس الشورى سابقاً، الدكتورة هيا المنيع، إلى أن “قرار تعديل نظام وثائق السفر يشكل مشروع تمكين المرأة على أرض الواقع بصلابة واستمرارية، بنظام حدد سن الرشد والأهلية للمرأة وهذا مهم جداً وسيحسم كثيراً من الإشكالات التي تعيق اندماج المرأة في برنامج التحول الوطني أو أي مشروع وطني تنموي”.

وأوضحت أن “تمكين المرأة الفعلي يبتدئ من تغيير التشريعات وتعديل أي نظام لا يعطيها حقوقها كمواطنة”.

وذكرت المنيع أن “تعديل هذا النظام يمس المرأة ولكن آثاره ستنعكس على الأسرة ومن ثم المجتمع عموماً، ولا ننسى البعد الحقوقي بهذا القرار وهو التأكيد على اكتمال حقوقها كمواطنة والاتساق مع نظام الحكم الذي يمثل قاعدة لكل الأنظمة، مما سينعكس على الدبلوماسية السعودية الخارجية”.