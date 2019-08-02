“الشؤون الإسلامية” تجهز حافلات حديثة لضيوف خادم الحرمين الشريفين

مكة المكرمة – متابعات – الوئام

جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ.

يأتي ذلك سعيا من الوزارة إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة، بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد، بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدسة، وما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ 6000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ لـ(53,747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.