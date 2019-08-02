نائب أردني يشكر المملكة على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

عمّان – وكالات – الوئام

ثمّن عضو مجلس النواب الأردني، النائب حابس الفايز، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

وعبر الفايز عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعبًا؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأشاد الفايز بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة، لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.