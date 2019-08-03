شاهد فارسات سعوديات يشاركن في عروض فرسان عكاظ… لأول مرة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

تُقام عروض “فرسان عكاظ ” على مساحة 20 الف متر مربع وشهدت عروض اليوم الأول والثاني إقبالا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بهذه العروض ، و هذا العام تم إضافة عدداً من الفارسات السعوديات واللاتي قدمن عروضاً مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور.

وقد صرح المشرف العام لعروض فرسان عكاظ الأستاذ مطلق الجعيد والذي تحدث قائلا “لدينا مدرسة لتعليم الفروسية يتم فيها تقديم أساسيات ركوب الخيل ويوجد بهذة المدرسة نخبة من المدربين المتخصصين في مجال الفروسية، إضافة إلى أن الخيل الموجودة بالمدرسة مدربة تدريباً عالياً على تعليم الفروسية، ويتم تعليم مهارات ركوب الخيل بشكل متقدم ،وعندما يتمكن الفارس من إتقان مهارات ركوب الخيل يمنح شهادة من إدارة سوق عكاظ.

وذكر الجعيد أنه يتم رصد جوائز تشجيعية للأطفال لحثهم على تعلم الفروسية ، كما يقام بين المتدربين برامج تنافسية لتعزيز ماتعلموه من مهارات، وأن الفارس المنتظم بالمدرسة لفترة زمنية ممتدة يحصل على عضوية مقدمة من الإتحاد السعودي للفروسية.

وتحدث عن مواصفات مكان التدريب بأنه مسور بسياج خشبي والأرضية رملية ممزوجة بالفايبر لمنع انبعاث الأتربة والغبار ليستمتع المتدرب أثناء ممارسته لهذه الرياضة الأصيلة.

واستطرد الجعيد متحدثا عن عروض فرسان عكاظ لهذا العام قائلا إن عروضنا لهذا العام مميزة جدا على مستوى المملكة وهي عروض خاصة تقدم لأول مرة بسوق عكاظ ومنها العروض البهلوانية التي يقدمها الفرسان بإبداع وتألق وذكر أنه في هذا العام تم إدخال الأوبريت على العروض بحيث يكون مفصل يحمل أكثر من لوحة فنية منها لوحة شعرية يُلقيها الفارس من على صهوة جواده وكذلك مهارة الرمح والسيف ومهارة التحية من على ظهر الجواد بالإضافة للعديد من المهارات التي يطبقها الفرسان.

وأردف قائلا أنه في هذا العام تمت إضافة الدول المشاركة بسوق عكاظ بعروض الفروسية تضامنا مع مشاركتهم وهي إحدى عشرة دولة حيث يدخل فرسان هذه الدول كل فارس يحمل علم بلاده يتقدمها علم المملكة العربية السعودية.

وعن مكان العروض ذكر أن هذه العروض تتم في مساحة مخصصة لمثل هذه الفعاليات بمدرج طاقته الاستيعابية 1500 كرسي وعن العروض المقدمة، قال إن هناك ثلاثة عروض يوميا يُقدم في كل عرض ثلاث عشرة لوحة فنية وعن عدد الفرسان المشاركين بهذه العروض ذكر أن عددهم يبلغ ثلاثون فارسا وأربع فارسات.

وقال إن مشاركة الفارسات لهذا العام تعتبر نقلة نوعية في عالم الفروسية وإيمانا بدور المرأة الاجتماعي ففي الماضي يمتطي الرجل والمرأة صهوة الخيل فهي ليست حكرا على أحدٍ دون غيره، فقد كانوا قديما يتنقلون على الخيل والجمال ولم تكن مشاركة الفارسات إلا لإحياء هذا التراث الأصيل لسوق عكاظ قبل ألف وخمس مئة سنة.

وتقدم الجعيد بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني معالي الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي محافظ الطائف الاستاذ سعد الميموني على تسخير كافة الإمكانيات ليكون سوق عكاظ بهذه الحُلة الرائعة”