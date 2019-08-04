الخطوط الإفريقية تكشف نقل شحنات أسلحة تركية لطرابلس

طرابلس -الوئام:

كشف مدير فرع شركة الخطوط الافريقية في شرق ليبيا، سراج الفيتوري، عن استخدام إحدى طائرات الشركة المتواجدة بمطار معيتيقة في نقل طائرات بدون طيار وأسلحة من تركيا إلى طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى حكومة الوفاق والجماعات الإرهابية الموالية لها.

وقال الفيتوري، بحسب ما نقله موقع “إيوان ليبيا” الإلكتروني، إن الطائرة 330 التابعة للشركة تقوم برحلات حتى يوم الجمعة الماضي بين أنقرة ومعيتيقة وبقيادة طيارين من الخطوط الليبية لتحميل شحنات لمواد عسكرية موجهة لدعم المجموعات المسلحة، ولضرب القوات المسلحة الليبية.

وأضاف الفيتوري، أنه خلال تواصله مع إدارة الخطوط الافريقية لاستيضاح الأمر قيل له إنها شحنات طبية وأدوية، وعلق الفيتوري بأن معلوماته المؤكدة الصحيحة أنها ليست شحنات طبية بل طائرات مسيرة.

وكشف الفيتوري أن طائرة الشحن 300600 التابعة للخطوط الافريقية بمصراتة طلب تسييرها أيضاً في نقل ذات الشحنات إلا أن طياريها رفضوا الإقلاع ما جعل إدارة الخطوط الأفريقية تتواطأ مع المجلس الرئاسي في نقل صناديق الأسلحة عبر مطار معيتيقة.

ووصف الفيتوري مجلس إدارة القابضة ومجلس إدارة الافريقية بطرابلس بالمتواطئ مع المجلس الرئاسي في ضرب الجيش الليبي.