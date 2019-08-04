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بينها 700 ألف لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي

“البيئة” تفسح 1.2 مليون رأس من المواشي خلال موسم الحج

“البيئة” تفسح 1.2 مليون رأس من المواشي خلال موسم الحج
weam.co/604251
جدة - الوئام

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة 1.200.000 رأس من الأغنام لدخول المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وذلك منذ مطلع ذو القعدة وحتى غرة ذو الحجة الجاري.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى الكشف على الأغنام ظاهرياً وفحصها مخبريًّا للتأكد من خلوّها من الأمراض الوبائية والمعدية، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول أكثر من مليونَيْ رأس للهدي والأضاحي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.
وشدّد الغامدي على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي، خلال موسم الحج، حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أنه ستتم معاقبة المخالفين للأنظمة والقوانين حتى لا يتم تعريضهم للمسائلة من الجهات المختصة.

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