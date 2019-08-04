ضبط مقيم قتل آخر بطعنات نافذة غربي القصيم

بريدة-خالد المرشود

ألقت الجهات الأمنية في القصيم، القبض على مقيمٍ من الجنسية السيريلانكية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت لوفاته.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مقيمٍ من الجنسية السيريلانكية في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بتوجيه عدة طعناتٍ نافذة لمقيمٍ آخر من الجنسية الباكستانية أدّت لوفاته، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما جوار محطةٍ للوقود ببلدة الشمط التابعة لمحافظة عقلة الصقور غربي القصيم، وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.