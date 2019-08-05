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في المستوى الرابع والثاني

بالأسماء: التعليم تعّين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية

بالأسماء: التعليم تعّين 10028 خريجاً وخريجة على وظائف تعليمية
weam.co/604514
الرياض- الوئام- عبد الله العازمي:

أصدرت وزارة التعليم قراراً بتعيين 10028 خريجاً وخريجة، منهم 10007 خريجين وخريجات على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، و21 محضر مختبر على وظائف تعليمية بالمستوى الثاني اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل على ألا تسبق المباشرة تاريخ 1440/12/17هـ.

وأكد القرار على توجيه المرشحين إلى إدارات التعليم في القطاعات وفق الاحتياج والموازنة في القطاعات حسب المؤهل ومرحلته، والتأكيد على المرشحين بأن اعتماد التعيين يستلزم تسليم نتيجة فحص اللياقة الطبية ومسوغات التعيين لإدارات التعليم، ومن لم يسلم كشف اللياقة الطبية فيعتبر ذلك عدولاً منه عن الوظيفية التعليمية.

كما أكد القرار على تطبيق إدارات التعليم فترة التجربة على المرشحين (سنتين) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة دورات تطوير مهني وتدريبية للمرشحين الجدد داخل إدارات التعليم أهمها دورات عن واجبات وحقوق المعلم، والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

وللاطلاع على الإسماء التالي :

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Lab_Rec.pdf

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fourth_level_nomin.pdf

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