إنقاذ حاج تركي خمسيني من جلطة قلبية حادة داهمته في الحرم

مكة- الوئام- حجب العصيمي

نجح فريق مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ حياة حاج تركي بالعقد الخامس من العمر بعدما داهمته جلطة قلبية حادة وهو بالحرم المكي الشريف وهو في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية، الحالة عبر خدمة الخط الساخن من مستشفى أجياد كحالة إنقاذ حياة وعلى الفور تم نقله واستقبال الحالة بالطوارئ حيث تبين أنه أثناء وجوده بالحرم شعر بآلام حاده فى القلب وتم تشخيص حالته على أنها جلطة قلبية حادة وفى مثل هذه الحالات الحرجة يتم دخول المريض مباشره إلى قسم القسطرة.

وأجرى الفريق الطبي القسطرة على وجه السرعة، وتبين وجود انسداد كامل فى الشريان التاجي الأيسر الأمامى النازل القلب وهو المسئول عن 70% من ترويه عضله القلب، حيث تم على الفور تركيب دعامة دوائية فى الشريان التاجي، كانت النتيجة إيجابية جدا وتحسنت حالته، وعند قيام الفريق الطبي بتركيب الدعامه والتي يستلزم معها أن يتناول المريض نوعين من الأدوية المسيلة للدم لكن كانت المفاجأة ان المريض يعانى من الحساسية لأحد الأدوية المهمة لذلك تم وضع المريض على برنامج خاص لإزالة التحسس وتم ذلك بنجاح واستجاب للعلاج بشكل ممتاز وحالته مستقرة تمامًا من الناحية الطبية مما سيجعل الحاج قادرا على العودة لإكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

يشار إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وفرت جميع الإمكانيات لضيوف الرحمن لتسهيل أدائهم لفريضتهم بكل يسر وسهولة من خلال تجهيز مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلًا عاليًّا وإمكانيات كبيرة بدعم غير محدود من وزارة الصحة، لتقديم كل الخدمات الطبية، والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.