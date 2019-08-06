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زرعها الحوثيون المارقون

“مسام” ينتزع 1673 لغمًا استهدفت اليمنيين

“مسام” ينتزع 1673 لغمًا استهدفت اليمنيين
weam.co/604815
الرياض - صحف - الوئام

نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2019، في انتزاع 1673 لغمًا، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و350 لغمًا مضادا للدبابات، و305 ذخائر غير متفجرة، و 14 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 79986 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواءً بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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