الهلال الأحمر: 29 إصابة بـ «ملعب الجوهرة» في مباراة الأهلي والهلال

الوئام-جدة-عبد الله العازمي

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، المشاركة في تغطية مباراة دوري ابطال اسيا 2019 بين فريقَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب الجوهرة بجدة 29 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ أن الفِرَق تولت إسعاف 29 حالة، وتم نقل حالة واحدة منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة باشراف مدير ادارة الاسعاف المكلف عبدالمجيد السلمي قد استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري ابطال اسيا بين ناديَي الأهلي والهلال، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتضمنت الخطة تجهيز عدد 20 فرقة إسعافية؛ منها 10 فرق، تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة؛ حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.