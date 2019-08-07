تعرف على حسابات إياب كلاسيكو الهلال و الأهلي الآسيوي

بعد نهاية لقاء الذهاب بين فريقي الأهلي و الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تستعرض ” الوئام ” حسابات الفريقين من أجل التأهل و الوصول إلى دور الربع النهائي
الهلال
- الفوز بأي نتيجة يؤهل الهلال
- التعادل بأي نتيجة يؤهل الهلال
- الخسارة بفارق هدف يتأهل الهلال
-الخسارة بـ 2-0 يتأهل الهلال
-الخسارة بـ 3-1 يتأهل الهلال
- الخسارة بـ 4-2 اشواط اضافية
الأهلي
– يحتاج الأهلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف
- 2/4 للأهلي اشواط اضافية
- فرق هدفين بشرط يتجاوز الأربعة أهداف الهلال
- الفوز بأي نتيجة
- التعادل بأي نتيجة
- الخسارة بفارق هدفين بشرط أقل من 4
يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم الـ13 من شهر اغسطس الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .