التعليقات: 0

بالتفاصيل

تعرف على حسابات إياب كلاسيكو الهلال و الأهلي الآسيوي

تعرف على حسابات إياب كلاسيكو الهلال و الأهلي الآسيوي
weam.co/604949
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

بعد نهاية لقاء الذهاب بين فريقي الأهلي و الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تستعرض ” الوئام ” حسابات الفريقين من أجل التأهل و الوصول إلى دور الربع النهائي

 الهلال 

‏- الفوز بأي نتيجة يؤهل الهلال

‏- التعادل بأي نتيجة يؤهل الهلال

‏- الخسارة بفارق هدف يتأهل الهلال

-الخسارة بـ 2-0 يتأهل الهلال

‏-الخسارة بـ 3-1 يتأهل الهلال

‏- الخسارة بـ 4-2 اشواط اضافية

الأهلي 
‬⁩

– يحتاج الأهلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف

‏- 2/4 للأهلي اشواط اضافية

‏- فرق هدفين بشرط يتجاوز الأربعة أهداف الهلال‬⁩

‏- الفوز بأي نتيجة

‏- التعادل بأي نتيجة

‏- الخسارة بفارق هدفين بشرط أقل من 4

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم الـ13 من شهر اغسطس الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر: 29 إصابة بـ «ملعب الجوهرة» في مباراة الأهلي والهلال

الهلال الأحمر: 29 إصابة بـ «ملعب الجوهرة» في مباراة الأهلي والهلال

قبل معترك الأهلي والهلال الآسيوي.. الوئام تستعرض لقاءات الأندية السعودية

قبل معترك الأهلي والهلال الآسيوي.. الوئام تستعرض لقاءات الأندية السعودية

في لقاء الذهاب.. النصر يفرط بالفوز أمام الوحدة الإماراتي

في لقاء الذهاب.. النصر يفرط بالفوز أمام الوحدة الإماراتي

مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والهلال بدوري أبطال آسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>