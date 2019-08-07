تعرف على حسابات إياب كلاسيكو الهلال و الأهلي الآسيوي

الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

بعد نهاية لقاء الذهاب بين فريقي الأهلي و الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور الـ16 و الذي انتهى لصالح الهلال بـ4-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تستعرض ” الوئام ” حسابات الفريقين من أجل التأهل و الوصول إلى دور الربع النهائي

الهلال

‏- الفوز بأي نتيجة يؤهل الهلال

‏- التعادل بأي نتيجة يؤهل الهلال

‏- الخسارة بفارق هدف يتأهل الهلال

-الخسارة بـ 2-0 يتأهل الهلال

‏-الخسارة بـ 3-1 يتأهل الهلال

‏- الخسارة بـ 4-2 اشواط اضافية

الأهلي

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– يحتاج الأهلي الفوز بفارق ثلاثة أهداف

‏- 2/4 للأهلي اشواط اضافية

‏- فرق هدفين بشرط يتجاوز الأربعة أهداف الهلال‬⁩

‏- الفوز بأي نتيجة

‏- التعادل بأي نتيجة

‏- الخسارة بفارق هدفين بشرط أقل من 4

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم الـ13 من شهر اغسطس الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .