سوفت بنك: السعودية وأبوظبي مهتمتان بالاستثمار في صندوق رؤية 2

طوكيو - وكالات - الوئام

قال ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، اليوم الأربعاء، إن السعودية وأبوظبي تبديان “اهتماما كبيرا” بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني.

وأضاف سون، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن المناقشات ما زالت مستمرة، ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا ضمن قائمة المشاركين بالتعهد بمبلغ 108 مليارات جنيه للصندوق أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى، حققت مجموعة سوفت بنك أرباحا تشغيلية فصلية تفوق التوقعات في الوقت الذي شهدت فيه قفزة في مكاسب الاستثمار من صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار.

واتسمت نتائج أعمال المجموعة بالتقلب على نحو متزايد، وحول ماسايوشي سون التركيز من الدخل القابل للتوقع من قطاع الاتصالات لصالح رهانات، عبر صندوق المجموعة العملاق، على شركات ناشئة شريعة النمو بتقييمات متغيرة.

وقالت سوفت بنك، اليوم الأربعاء، إن أرباحها التشغيلية في صندوق رؤية المدعوم من السعودية البالغ حجمه 100 مليار دولار ارتفعت 66 بالمئة إلى 397.6 مليار ين في الربع الأول المنتهي في يونيو (حزيران).

وأضافت المجموعة أن استثمارات الصندوق البالغة قيمتها 66.3 مليار دولار في 81 شركة تبلغ قيمتها حاليا 82.2 مليار دولار، مع

نمو قيمة الاستثمارات في شركات مثل أويو لسلاسل الفنادق ودورداش لخدمة التوصيل.

على الرغم من ذلك، تقلص أثر تلك المكاسب بفعل خسائر غير محققة بقيمة 195 مليار ين من انخفاض في قيمة حصص بشركات مثل أوبر لتطبيقات نقل الركاب التي يجري تداول سهمها دون سعر الطرح العام الأولي للشركة.

وبلغت أرباح الشركة العملاقة سوفت بنك التي تقوم بالاستثمار في التكنولوجيا في الربع الأول من العام 688.8 مليار ين (6.49 مليار دولار) منخفضة 3.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام حين انخفضت نتائج الأعمال بفعل بيع حصة في أنشطة شركة آرم لتصميم الرقائق في الصين.

وتتجاوز النتائج تقديرات خمسة محللين جمعتها رفينيتيف بلغت 336 مليار ين.

وتأتي النتائج في الوقت الذي تستعد فيه سوفت بنك لتدشين صندوق رؤية ثان قالت الأسبوع الماضي إنها دبرت تعهدات له بقيمة 108 مليارات دولار.

وتخطط سوفت بنك للتعهد بمبلغ 38 مليار دولار للصندوق الجديد.

وقال مصدر لرويترز إن المجموعة ستعتمد على عوائدها من صندوق رؤية الأول لتمويل المساهمة.

(الدولار = 106.2000 ين).