التعليقات: 0

في حين تكون السماء غائمة جزئياً

هطول أمطار رعدية بنجران والباحة ومكة المكرمة

هطول أمطار رعدية بنجران والباحة ومكة المكرمة
weam.co/605194
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان وعسير ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية والرياض تمتد الى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق نجران والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-42كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر ،متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة

هطول أمطار غزيرة في العاصمة المقدسة والمشاعر

هطول أمطار غزيرة في العاصمة المقدسة والمشاعر

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لحالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه عاجل: هطول امطار رعدية على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>