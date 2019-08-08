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للخريجين والخريجات في تخصصات إدارية

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الدفاع المدني

شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الدفاع المدني
weam.co/605210
الرياض- الوئام:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 18 وظيفة إدارية من خلال منظومة التوظيف جدارة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 17 / 12 /1440 هـ حتى يوم الاربعاء الموافق 20 / 12 /1440 هـ .

وقالت أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.

وسيتم الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية).

ولمشاهدة التفاصيل من خلال المرفق التالي:

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