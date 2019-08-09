النفط يرتفع بفعل توقعات بمزيد من تخفيضات إنتاج أوبك

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.54 دولار للبرميل مرتفعة 16 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.68 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن اثنين بالمئة يوم الخميس بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد عن 20 بالمئة من ذرى بلغتها في أبريل نيسان.

واهتزت الأسواق المالية العالمية على مدى الأسبوع الفائت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على المزيد من السلع الصينية اعتبارا من سبتمبر أيلول وفي الوقت الذي أوقد فيه انخفاض اليوان مخاوف بشأن حرب عملات.

وذكرت بلومبرج أن واشنطن ترجئ قرارا بشأن تراخيص للشركات الأمريكية لاستئناف العمل مع هواوي تكنولوجيز.

في غضون ذلك، قال مسؤول سعودي نفطي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.

كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر أيلول لمراجعة الوضع في سوق النفط.