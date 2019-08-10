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في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت

انفجار يضرب مركزاً للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية

انفجار يضرب مركزاً للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية
weam.co/605691
كوبنهاجن - الوئام:

ضرب انفجار مركزا للشرطة بوسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حسبما قالت السلطات في ساعة مبكرة من صباح اليوم
السبت.

وقالت شرطة كوبنهاجن في تغريدة على موقع تويتر إن الانفجار ضرب مركزا للشرطة في حي نوريبرو بكوبنهاجن مضيفة أنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء برايان اريكسون لوكالة أنباء “ريتزاو” الدنماركية إن خدمات الطوارئ انتقلت إلى موقع الانفجار بعد استدعاءها بسبب ضوضاء مرتفعة في المنطقة.

وجاء هذا الحادث بعد انفجار تسبب في تحطم نوافذ وتضرر واجهة مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، فيما قالت الشرطة إنها تعتقد أنه عمل متعمد.

وقال كبير مفتشي الشرطة يورجن بيرجن سكوف للصحفيين يوم الأربعاء “إنه ليس حادثا.. شخص ما استهدف المبنى بشكل متعمد”.وأضاف أن توقيت الانفجار يشير إلى أن المنفذ لم يكن يستهدف إيذاء أحد.

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