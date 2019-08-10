التعليقات: 0

بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين

بلدية المعابدة بمكة المكرمة تزيل المخيمات المخالفة

بلدية المعابدة بمكة المكرمة تزيل المخيمات المخالفة
weam.co/605759
مكة المكرمة - الوئام- محمد السويهري:

أزالت بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين، الخيام العشوائية المخالفة، المقامة بطرق غير نظامية بالمرافق العامة ضمن نطاق البلدية.

واجتمع رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر مكاوي، في وقت سابق، مع منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين المشاركين مع الأمانة في أعمال الحج، للتنسيق في أعمال مكافحة الظواهر السلبية، والقيام بجولات وحملات مشتركة تستهدف المخالفين، للحد من ظاهرة الافتراش، ومنع العربات غير المرخصة من قبل الأمانة، والبرادات المخالفة في عدد من المواقع، وذلك من خلال مشاركة المراكز الميدانية التابعة للبلدية.

وأشار “مكاوي” إلى تكثيف الأنشطة الرقابية بالمناطق التي يتواجد بها ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة، ومراقبة المحلات المخالفة التي تمارس أنشطة غير مرخص لها، لافتاً إلى أن المراقبين الميدانيين يعملون على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، لتهيئة وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

روابط ذات صلة

محمد بن محسن يكتب… في الحج كيف حولت المملكة الخيال إلى واقع؟ #العالم_في_قلب_المملكة

محمد بن محسن يكتب… في الحج كيف حولت المملكة الخيال إلى واقع؟ #العالم_في_قلب_المملكة

قوات أمن المنشآت بالحج تشارك في تصعيد ضيوف الرحمن

قوات أمن المنشآت بالحج تشارك في تصعيد ضيوف الرحمن

جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر

الدفاع المدني يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة

الدفاع المدني يدعو حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات السلامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>