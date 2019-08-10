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سفارة المملكة في ماليزيا: إصدار 36 ألف تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440 هجريًا

سفارة المملكة في ماليزيا: إصدار 36 ألف تأشيرة للحجاج الماليزيين خلال عام 1440 هجريًا
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واس- الوئام

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، إن السفارة أنهت خلال حج هذا العام إصدار أكثر من (36 ألف) تأشيرة لحجاج ماليزيا تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، لتقديم وتسخير جميع الإمكانيات وأعلى جودة من الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح أن المملكة قدمت نموذجًا فريدًا في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرة طريق مكة الخاصة بإنهاء إجراءات دخول الحجاج الماليزيين كافة للمملكة، من مطار كوالالمبور الدولي، ووجدت إشادة رسمية وشعبية وإعلامية في ماليزيا.

وأشار إلى أن السفارة لا تدخر جهدًا في توفير جميع التسهيلات للحجاج الماليزيين كل عام، من أجل أداء شعائرهم في طمأنينة وسكينة، ليعودوا سالمين إلى بلادهم، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالهم الصالحة.

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