التعليقات: 0

أبصرا النور في الوقفة الكبرى.. عرفات تشهد ولادة الليبي “عرفة” ومولود غيني

أبصرا النور في الوقفة الكبرى.. عرفات تشهد ولادة الليبي “عرفة” ومولود غيني
weam.co/605931

شهدت مستشفيات مشعر عرفات في يوم الوقفة حالتي ولادة.

ففي مستشفى جبل الرحمة رزقت الحاجة سعاد محمد بربوش ليبية الجنسية تبلغ من العمر 40 عام بطفل بولادة طبيعية وتتمتع الحاجة سعاد بصحة مستقرة ولله الحمد مع احتمال خروجها يوم غدا
بدوره أعرب الحاج الليبي (عشان يوسف) عن سعادته وامتنانه للفريق الطبي القائم على حالة زوجته مضيفا أنه أطلق اسم “عرفة” على المولود الذي يتمتع بصحة جيدة.

من ناحية أخرى شهد مستشفى شرق عرفات ولادة للحاجة الغنية ميمونة علي (23) عاما لطفل بعد عصر يوم الوقفة.
الحاجة ميمونة كانت في غاية السعادة بطفلها الذي كان بصحة جيدة وقدمت شكرها للفريق الطبي والقابلة التي باشرت حالتها وكانوا في توديعها هي وطفلها حيث غادروا المستشفى في حالة مستقرة وسليمة.

 

روابط ذات صلة

مطوفو الدول العربية يستعينون بالكشافة في عملية التفويج

مطوفو الدول العربية يستعينون بالكشافة في عملية التفويج

المملكة تدعو الحكومة اليمنية والأطراف المتصارعة في عدن لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار

المملكة تدعو الحكومة اليمنية والأطراف المتصارعة في عدن لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار

التحالف يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة

التحالف يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف هذه الليلة

الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة #عيد_الاضحي_المبارك2019 #عرفات_الان

الفريق العمرو يعلن نجاح خطة الدفاع المدني خلال تصعيد الحجاج إلى عرفة #عيد_الاضحي_المبارك2019 #عرفات_الان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>