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خالد بن سلمان: موقف السعودية الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن ثابت وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين

خالد بن سلمان: موقف السعودية الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن ثابت وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين
weam.co/605939
الوئام - متابعات

قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير، وما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين والقاعده وداعش.

وأضاف عبر حسابه على تويتر، أننا نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والاخلال بالامن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة.

وتابع: واجب المملكة دعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتقديم كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، والتطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو امر لا تقبله المملكة.

وأنهى تصريحه مؤكدا أن المجتمع الدولي أكد اليوم على مواقفهم الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة.

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