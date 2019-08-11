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قبل الدعوة للاجتماع في المملكة

المجلس الانتقالي في عدن يبلغ التحالف بالانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها ‎

المجلس الانتقالي في عدن يبلغ التحالف بالانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها ‎
weam.co/605963
الرياض- الوئام:

أعلن ‏رئيس المجلس الانتقالي في عدن قبوله الانسحاب من كافة المواقع التي سيطر عليها ‎.وقال مصدر مسؤول في التحالف أن:

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها ويقبل الدعوة للاجتماع في المملكة.

وقال المصدر ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت في الانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.

وأن التحالف يرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية ويراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها .

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