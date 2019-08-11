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نظرا لظروفهم الصحية

“الصحة” تخصص 16 موظفا للتوكل عن 208 حجاج لرمي الجمرات

“الصحة” تخصص 16 موظفا للتوكل عن 208 حجاج لرمي الجمرات
weam.co/606113
مكة المكرمة - الوئام:

خصصت “الصحة” 16 موظفا من إدارة التوعية الدينية بصحة مكة للتوكل عن المرضى المنومين في رمي الجمرات ، وأفادت أنه بلغ عدد المرضى الذين تم الرمي عنهم 208 حجاج.

وقالت الوزارة إنه يتم مرور أعضاء التوعية الدينية على المرضى الحجاج المنومين، للتأكد من توكيلهم للغير بالرمي عنهم للجمرات، وإذا لم يوجد أحد يرمي عنهم يتم حصر هؤلاء المرضى الحجاج لرمي الجمرات عنهم.

وأكدت الوزارة أن مهام منسوبو الوزارة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بل تعمل على كل ماتستطيع من خدمات لضيوف الرحمن الذي حجزهم المرض لإتمام حجهم، وتوفير كل سبل واحتياجات ذلك.

يذكر أن “الصحة” وفرت 4000 لبارس للإحرام لضيوف الرحمن، و3300 حذاء للمرضى المنومين يتم منحها لهم بالمجان.

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