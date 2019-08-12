التعليقات: 0

يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بالعاصمة المقدسة والمشاعر

طقس اليوم: هطول أمطار غزيرة بالعاصمة المقدسة والمشاعر
weam.co/606200
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج .

روابط ذات صلة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في مكة وجازان والباحة

شاهد.. “الصحة” تصعد 329 حاجا من المرضى المنومين في مكة وجدة والمشاعر المقدسة إلى عرفات

شاهد.. “الصحة” تصعد 329 حاجا من المرضى المنومين في مكة وجدة والمشاعر المقدسة إلى عرفات

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المشاعر المقدسة

الأرصاد: سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>