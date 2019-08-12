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ونحو ألفي عملية غسيل كلوي لضيوف الرحمن

“الصحة”: أكثر من (400) ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية

“الصحة”: أكثر من (400) ألف حاج وحاجة تلقوا الخدمات العلاجية
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مكة- الوئام

واصلت وزارة الصحة، عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة، أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات التخصصية النوعية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى نهاية اليوم العاشر من شهر ذو الحجة بلغ (421852) حاجا وحاجة، وتم إجراء (36) عملية قلب مفتوح و(779) قسطرة قلبية، فيما أجريت (1998) عملية غسيل كلوي و(103) عمليات مناظير، و(616) عملية، بينما تم دخول (3450) حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل (11) حالة ولادة.

كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات المتنقلة حتى صباح يوم 10-12-1440 هـ (18065) حاجا وحاجة.

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