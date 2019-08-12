مليون ونصف القيمة الاقتصادية البديلة للخدمات الصحية بالحج

مكة- الوئام

أوضحت الصحة في مكة المكرمة، أنه بلغ إجمالي القيمة الاقتصادية لسقيا المياه والاحتياجات التكميلية للخدمات الصحية التي تم توفيرها لموسم حج 1440 1,672,770 ريال , بإشراف ودعم لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة من برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة .

وبيّنت أنه تم توفير 73 جهاز ترجمة بقيمة 73.000 ريال ,وتوفير 4000 إحرام للرجال والنساء بقيمة 360.000 ريال، و3300 حذاء بقيمة 16.500 ريال، و819 كرسياً متحركاً بقيمة 229.320 ريال، و45870 كرتون ماء للسقيا بقيمة 45.870 ريال، و100 من أجهزة قياس السكر بقيمة 7.500 ريال، و100 من أجهزة قياس الضغط بقيمة 16.500 ريال، كما وفرت 42000 من المظلات الشمسية بقيمة 231.1000 ريال, ورواتب موظفي الترجمة الحضورية بمركز بلاغات 937 والبالغة 50.900 ريال.

وأتاحت الصحة الفرصة للمجتمع عبر برنامجها للمجتمع المشاركة في توفير هذه المستلزمات لتحقيق شراكة تنموية, حيث لا تقتصر أعمال الوزارة في المشاعر المقدسة على تقديم الخدمات الصحية فقط للحجاج، وإنقاذ حياة المصابين منهم في قطاعاتها التي أنتشرت في كل جزء من بقاع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، بل تولي إهتماماً بالغاً بتوفير كل مايحتاجه الحجاج المنومين والمرضى في قطاعاتها لإتمام حجهم، حيث توفر العديد من احتياجاتهم بالمجان.