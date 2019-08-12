منسوبو الهلال الأحمر “يعايدون” المرضى بمستشفى الملك فهد العام بجدة

جدة - الوئام - هاني الثبيتي

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة العمل بالمبادرات التي تطلقها الهيئة من خلال إدارة الاتصال المؤسسي وفريق التطوع بالمحافظة بزيارة للمرضى والمصابين المنومين بمستشفى الملك فهد العام.

قام منسوبو الهيئة بزيارة لعدد من المرضى ومصابي الحوادث وتقديم الهدايا لهم والورود والاطمئنان على صحتهم.

وأكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن هذه الزيارات تأتي إيماناً بالدور الاجتماعي والإنساني المهم في مثل هذه الاماكن والتي تساعد على التخفيف على المرضى وبث روح التفاؤل والأمل بالشفاء بإذن الله وتحرص الهيئة على مثل هذه المبادرات والمناسبات وتنفيذ مثل تلك البرامج من زيارات ومحاضرات توعوية وإقامة دورات إسعافية لبعض الجهات وتفعيل الجانب التوعوي والتطوعي لدى الجميع، مقدما شكره لإدارة المستشفى سعادة الدكتور عبدالرحمن بخش والاخصائية الاجتماعية منال الصومالي وليلى غزولي على حسن الاستقبال والحفاوة لمنسوبي هيئة الهلال الأحمر وترتيب برنامج الزيارة والتفاعل معنا وتجهيز المرضى لتقديم الهدايا والورود لهم، والذي تحرص الهيئة دائما على تفعيل مثل تلك المناسبات والتواصل مع كافة الجهات سواء الرسمية والخيرية.