أكثر من 21 الف ذبيحة استقبلتها مسالخ جدة النظامية

مكة المكرمة - الوئام - محمد السويهري:

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1440هـ (21,753) ذبيحة تم ذبحها في ثلاثة مسالخ رئيسية.

وأوضحت مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عهود الشمراني أن مسلخ جدة الرئيسي استقبل (9804) أضحية، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الانعام بالخمرة (9085) أضحية، كما تم ذبح (2600) أضحية في مسلخ السبيل، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بالخمرة (264) ذبيحة .

وبينت أن المسالخ النظامية شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة الدوريات الأمنية وشرطة البلدية، مشيرة إلى أن أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وضعت خطة شاملة واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية واعتماد مسارات تنظيمية.

وتخصيص قسما خاصا لذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الانعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.