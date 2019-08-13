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بفعل العزوف عن المخاطرة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات
weam.co/606495
لندن- الوئام:

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ست سنوات اليوم الثلاثاء، إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونج كونج وانهيار لعملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2013 عند 1518.03 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1526.90 دولار للأوقية.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونج كونج، أكثر مطارات العالم ازدحاما في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين. وبدأت الاحتجاجات اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتشمل دعوات أوسع نطاقا إلى الديمقراطية.

على الجانب الآخر من العالم، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبيا في أوقات الضبابية السياسية
والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 17.29 دولار للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2018 عند 17.36 دولار.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 860.75 دولار وربح البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1439.11 دولار للأوقية.

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