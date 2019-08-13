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أسندت تدريس الصفوف الاولية للمعلمات

وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال

وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال
weam.co/606509
الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

أكدت الادارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم على جميع خريجات رياض الاطفال اللاتي وصلتهن رسالة نصية للتعاقد معهن في الطفولة المبكرة في ادارات التعليم سرعة استكمال الإجراءات عاجلا.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت عن وظائف لخريجات رياض الاطفال بالتعاقد مع احدى الشركات وذلك ضمن مشروع تطوير برامج ⁧الطفولة المبكرة⁩ في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية بنظام التعاقد وذلك من خلال قوائم الخريجات في جداره.

وقد وصل لجميع المرشحات رسائل نصية لاستكمال المسوغات علما بأن اليوم ١٢/١٢/١٤٤٠ هو اخر يوم لاستكمال التعاقد معهن.

يذكر أن وزارة التعليم قد أسندت تدريس الصفوف الاولية من المرحلة الابتدائية للمعلمات اعتبارا من هذا العام.

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