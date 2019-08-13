وزير الصحة: 1.6 مليون حاج استفادوا من الخدمات الوقائية والإسعافية هذا العام

متابعات- الوئام

قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، استعدت وزارة الصحة مبكرًا لحج هذا العام 1440 هــ، وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف في البيان الختامي لموسم حج 1440 هجريًا، اليوم الثلاثاء، أنه استفاد أكثر من 1.69 مليون حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام، لافتًا إلى أن الوزارة شاركت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وتابع: “أحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100% لأول مرة، كما طبقت الوزارة في حج هذا العام وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية”، لافتًا إلى أن عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام بلغ نحو 30 ألف من منسوبي وزارة الصحة.

وأوضح “الربيعي”، أنه تم تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بسعة إجمالية تبلغ 5000 سريرًا، و142 مركزًا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج، مضيفًا: “بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في منشآتنا نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثاني عشر من شهر ذو الحجة”.

وأشار “الربيعي”، إلى أ، عدد من تم تنويمهم في المستشفيات بلغ أكثر من 4200 حاج، وتم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها، وجميع هذه الخدمات تقدم مجاناً وبدون مقابل.

ووقال: في هذا العام أطلقت الوزارة لأول مرة تقنية “الروبوت” الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد، كما وفرت الصحة أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937، وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة، كما تم تفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

واختتم قائلًا: أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440 هـ، وخلو حج هذا العام من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة وبهذه المناسبة نثمن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله الدعم اللامحدود الذي يقدمانه لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين.