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“مسام” ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري

“مسام” ينتزع 965 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري
weam.co/606579
واس- الوئام

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”، خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري، من انتزاع 965 لغمًا، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد و458 لغمًا مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 80,951 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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