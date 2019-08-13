مدير الأمن العام يعلن نجاح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج 1440 هجريًا

متابعات- الوئام

أعلن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج هذا العام الأمر الذي يأتي مكملًا لنجاح حج هذا العام 1440 هجريًا بامتياز.

وقال من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة: اطمئنينا على الحج بشكل كامل، والوضع الآن في وضعه الطبيعي بعد أن رمي الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث، منهم المتعجلين الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام ـ ومنهم من عاد إلى مخيماتهم، حيث كان يوجد كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوال نصف ساعة، ومن ثم أصبح الوضع مطمئن.

وأوضح مدير الأمن العام، أن غدًا هو يوم لغير المتعجلين ونحن مطمئنين على وضع الحج بشكل كبير، حيث لم تسجل أي حالة خلال هذه الأيام، وإن تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي ونكون فرحين جميعًا بهذا النجاح.

وقال الفريق أول ركن خالد قرار، إن رجال الأمن تعودوا على العمل في كل الظروف ولهم تجارب كثيرة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائم للحجاج، مؤكدًا أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف.

وتابع: “شاهدنا تعاملهم خلال الأيام الماضية ونحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا فالحج لم ينتهي بعد وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة العربية السعودية.

وعن وضع الحجاج، أكد الفريق الحربي، الوضع اليوم مريح وهو أفضل من السابق بعد عناء يوم أمس، وتكتمل رحلتهم إلى مكة المكرمة ويؤدوا طواف الإفاضة والوداع ، ومنهم من يتجه إلى المدينة المنورة ومنهم يتجه للمطار استعدادًا للمغادرة.