أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 7 أشهر

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم، أكبر ارتفاع لها منذ أوائل يناير الماضي في ظل مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين

الولايات المتحدة والصين، بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الإضافية على السلع الأمريكية من أول سبتمبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه.

وتجاوزت أسعار النفط في تعاملات نيويورك خسائرها الصباحية لترتفع بنسبة 6ر4% في ختام التعاملات ليتجاوز سعر خام برنت القياسي في بورصة لندن مستوى 61 دولار للبرميل لأول مرة منذ أسبوع بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسادت أسواق الأسهم والسلع حالة من التفاؤل بحدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق الرسوم الجديدة على السلع الصينية حتى منتصف سبتمبر المقبل واستبعاد مجموعة من السلع من الرسوم وتأجيل فرضها على مجموعة أخرى حتى منتصف يناير المقبل.

وقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بمقدار 17ر2 دولار إلى 10ر57 دولار للبرميل تسليم

أيلول/سبتمبر المقبل، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ 9 يناير الماضي. كان السعر قد تراجع في بداية التعاملات بنسبة 3ر1% قبل أن يسترد

خسائره ويرتفع.