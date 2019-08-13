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توقعات بحدوث عجز

تكساس تستعد لحالة طوارئ في الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة

تكساس تستعد لحالة طوارئ في الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة
weam.co/606642

حذر مشغلو شبكة الكهرباء بولاية تكساس الأمريكية من احتمال حدوث حالة “طوارئ في الطاقة” مع تسبب درجات الحرارة العالية جدا في زيادة الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه مع وصول درجات الحرارة في دالاس إلى 38 درجة مئوية، أصدر مجلس اعتمادية الكهرباء في تكساس بيانا يقول إنه من المرجح بشكل متزايد أن يشهد النظام الكهربائي حالة من العجز.

وقال مشغلو شبكة الكهرباء إن مسؤولي البيئة قد يخففوا من قيود انبعاث الغازات، بما يسمح لمحطات الطاقة بالعمل بطاقتها القصوى.

وقفزت أسعار الكهرباء بالجملة يوم الاثنين بنسبة 36 ألف بالمئة إلى معدل يقدر بما يساوي 6آلاف و45ر537 دولار للميجاوات-ساعة عبر شبكة كهرباء تكساس.

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