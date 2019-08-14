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الشعب الفلسطيني تواق للسلام

رئيس الوزراء الفلسطيني: أميركا بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي

رئيس الوزراء الفلسطيني: أميركا بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي
weam.co/606670
رام الله - الوئام:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الشعب الفلسطيني تواق للسلام، مشيراً إلى السلام المبني على الحق والعدل.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه مع العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمدينة رام الله إن الادارة الأميركية بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي، سواء على صعيد القدس، والحدود، واللاجئين، والاونروا، وقامت بتشجيع الاستيطان.

وأضاف : “أن أي عملية سلام تحتاج إلى مرجعية واضحة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون وفق الشرعية والقانون الدولي، ويجب أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة ما بين كافة الأطراف، وأهمها وقف الاستيطان، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال”.

وأشار إلى أن الحوار في إسرائيل الآن هو بين معسكر ضم أراضي الضفة الغربية ومعسكر إبقاء الأمر الواقع، بينما معسكر السلام تآكل واندثر، فالإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية هدفها تدمير حل الدولتين، وكذلك الحرب المالية على السلطة الوطنية من إسرائيل والولايات المتحدة، هدفها الرئيسي دفع الفلسطينيين لتقبل بما يعرف بصفقة القرن، ليصبح المال مقابل السلام، ولن نقبل بهذه المساومة”.

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