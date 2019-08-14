التعليقات: 0

رعاية صحية للحجاج العابرين بالطائف ضمن خدمات ضيافة الحجاج

رعاية صحية للحجاج العابرين بالطائف ضمن خدمات ضيافة الحجاج
weam.co/606771
الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس، صباح اليوم، مخيم ضيوف الرحمن بمنطقة رضوان شمال الطائف في الطريق الرابط بين الرياض – الطائف، واستعرض خلال الزيارة جهود الصحة المساهمة في تقديم خدمات صحية متنوعة لضيوف المخيم من الحجاج العابرين في رحلات الحج البرية.

وأشاد بما تبذله إدارات البلدية بالمنطقة والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في ضيافة الحجاج العابرين مقدمًا شكره للقائمين على المبادرة في إتاحة الفرصة لفرق الصحة للمساهمة في مثل هذه المبادرات التي تجسد الصورة الحقيقية للوطن وأبناءه في خدمة حجاج بيت الله، مثمنًا في الوقت نفسه جهود منسوبي مستشفى الموية العام وفي مقدمتهم مدير المستشفى عبدالله حديجان العتيبي ومنسوبي صحي رضوان على ما بذلوه من خدمات صحية تعبر عن إدراكهم للدور الحيوي المناط بهم.

وقال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف”، إن الزيارة تهدف إلى تقدير جهود القائمين على مخيم الضيافة في منطقة رضوان والوقوف على الدور الصحي المقدم ضمن حزمة خدمات وضيافة بالمجان لعابري الطريق من حجاج البر بالتنسيق مع حافلات النقل البري لتعزيز الصورة المشرفة للجهود الكبيرة التي سخرتها الدولة في خدمة الحجاج منذ اللحظات الأولى وحتى مغادرتهم في طريق العوده بعد أداء مناسك الحج.

يشار إلى أن المخيم يقع على مسار الطريق السريع وقد خصصته البلدية خدمة للحجاج العابرين وبمشاركة عدة جهات تعنى بالخدمات والتسهيلات اللازمة.

روابط ذات صلة

باحث في قضايا الأمن: السعودية شرفها وقدرها وفخرها العناية بكل ما يخدم الحرمين الشريفين

باحث في قضايا الأمن: السعودية شرفها وقدرها وفخرها العناية بكل ما يخدم الحرمين الشريفين

بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق “الهدا – الطائف” في الاتجاهين

بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق “الهدا – الطائف” في الاتجاهين

رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة السعودية بعيد الأضحى.. ويقدم شكره على جهود المملكة في خدمة الحجاج

رئيس مجلس علماء باكستان يهنئ القيادة السعودية بعيد الأضحى.. ويقدم شكره على جهود المملكة في خدمة الحجاج

الكشافة السعودية.. رجال العطاء والعون لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

الكشافة السعودية.. رجال العطاء والعون لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>