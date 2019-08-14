رعاية صحية للحجاج العابرين بالطائف ضمن خدمات ضيافة الحجاج

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس، صباح اليوم، مخيم ضيوف الرحمن بمنطقة رضوان شمال الطائف في الطريق الرابط بين الرياض – الطائف، واستعرض خلال الزيارة جهود الصحة المساهمة في تقديم خدمات صحية متنوعة لضيوف المخيم من الحجاج العابرين في رحلات الحج البرية.

وأشاد بما تبذله إدارات البلدية بالمنطقة والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في ضيافة الحجاج العابرين مقدمًا شكره للقائمين على المبادرة في إتاحة الفرصة لفرق الصحة للمساهمة في مثل هذه المبادرات التي تجسد الصورة الحقيقية للوطن وأبناءه في خدمة حجاج بيت الله، مثمنًا في الوقت نفسه جهود منسوبي مستشفى الموية العام وفي مقدمتهم مدير المستشفى عبدالله حديجان العتيبي ومنسوبي صحي رضوان على ما بذلوه من خدمات صحية تعبر عن إدراكهم للدور الحيوي المناط بهم.

وقال عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف”، إن الزيارة تهدف إلى تقدير جهود القائمين على مخيم الضيافة في منطقة رضوان والوقوف على الدور الصحي المقدم ضمن حزمة خدمات وضيافة بالمجان لعابري الطريق من حجاج البر بالتنسيق مع حافلات النقل البري لتعزيز الصورة المشرفة للجهود الكبيرة التي سخرتها الدولة في خدمة الحجاج منذ اللحظات الأولى وحتى مغادرتهم في طريق العوده بعد أداء مناسك الحج.

يشار إلى أن المخيم يقع على مسار الطريق السريع وقد خصصته البلدية خدمة للحجاج العابرين وبمشاركة عدة جهات تعنى بالخدمات والتسهيلات اللازمة.