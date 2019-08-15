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حماية الملاحة في الخليج على طاولة الأوروبيين أواخر الشهر

حماية الملاحة في الخليج على طاولة الأوروبيين أواخر الشهر
weam.co/606837
وكالات - الوئام

يُتوقع أن يبحث وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي «مهمة بحرية أوروبية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز خلال اجتماع مقرر في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، نهاية الشهر الحالي، حسبما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، أمس: «أعتقد أن مسألة تشكيل (مهمة أوروبية) ستُطرح للنقاش مرة أخرى هناك».

وجاء إعلان ميركل بعد أسبوع شهد انضمام بريطانيا إلى تحالف أمن الملاحة بقيادة الولايات المتحدة بالتزامن مع رفضٍ ألمانيّ وتحفظٍ فرنسي بعد طلب أميركي للدول الثلاث للمشاركة في مهمة حماية مضيق هرمز في الخليج.

وفي طهران، جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، امتعاض بلاده من تشكيل تحالف دولي لأمن الملاحة، ووصف الخطة الأميركية بـ«الاستعراضية» و«غير العملية»، فيما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد الدفاع المدني غلام رضا جلالي، أن إيران «ستدافع عن مصالحها القومية في مياهها الإقليمية وفي أي مكان يتطلب ذلك».

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