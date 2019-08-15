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مع اقتراب العاصفة كروسا

اليابان تدعو أكثر من 300 ألف شخص لإخلاء منازلهم

اليابان تدعو أكثر من 300 ألف شخص لإخلاء منازلهم
weam.co/606852
طوكيو- الوئام:

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان نصحت أكثر من 300 ألف شخص بإخلاء منازلهم اليوم في حين ألغت شركات الطيران مئات الرحلات، وذلك مع اقتراب العاصفة الاستوائية كروسا من الأرخبيل.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كروسا تحركت شمالا باتجاه جنوب غرب اليابان اليوم محملة برياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة صباح الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن‭‭ ‬‬التحذيرات الخاصة بالإخلاء صدرت لنحو 310 آلاف ساكن كما تقرر إلغاء نحو 350 رحلة طيران بسبب اقتراب العاصفة.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء “دعوني أطلب من الناس الاستعداد جيدا والبقاء في حالة يقظة واتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬للحفاظ على الأرواح مثل الإجلاء المبكر”.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول ما يصل إلى متر من الأمطار في شيكوكو أصغر الجزر اليابانية الأربع الكبرى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة حتى الساعة السادسة مساء الخميس. ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان العام الماضي.

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