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بعضهم في انهيار منازل وآخرون جرفتهم الأمطار

مصرع 46 شخصاً في السودان بسبب السيول

مصرع 46 شخصاً في السودان بسبب السيول
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الخرطوم - وكالات - الوئام

كشفت وزارة الصحة السودانية عن مصرع 46 شخصا، في مناطق متفرقة من السودان، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع.
وقال وكيل وزارة الصحة سليمان عبد الجبار، فى تصريح صحفي نشر اليوم: “توفي 46 شخصاً في كل أنحاء السودان، منهم من انهار عليه المنزل، ومنهم من سقط في حفرة أو جرفته السيول، مشيراً إلى نفوق 1606 رؤوس من الحيوانات.
وأشار “عبد الجبار” إلى أن 127 مرفقا عاما تأثر، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية وعدد من المؤسسات العامة.
وأضاف أن 16 ولاية من مجموع 18 تأثرت بالأمطار، فيما بلغ عدد المحليات المتأثرة داخل هذه الولايات 25 محلية.

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