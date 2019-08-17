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السعودية تعمل على وساطة

واشنطن: ندعم جهود السعودية باليمن ولن نتغاضى أبداً عما فعله المجلس الانتقالي

واشنطن: ندعم جهود السعودية باليمن ولن نتغاضى أبداً عما فعله المجلس الانتقالي
weam.co/607222
واشنطن- الوئام:

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للحرة أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ولا تتغاضى أبدا عما فعله المجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعى المسؤول الأميركي الأطراف في اليمن “للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ينهي ما يعتبر إلهاء عن التهديد الإستراتيجي الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران ضد السعودية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “ما جرى في جنوب اليمن إلهاء وأمر غير مساعد وهو إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وشدد في حديثه الخاص للحرة على أن السعودية تعمل على وساطة لسحب المجلس الجنوبي وإعادة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن واشنطن تدعم ذلك.

وكشف المسؤول الأميركي بالقول:  أن السعوديين يتحدثون مع الإماراتيين الذين يقال إن لهم علاقات مع المجلس الجنوبي وسنرى ماذا سيحصل.

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